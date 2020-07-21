2020-07-21T09:48:37+03:00
Происшествия

Под Энгельсом полыхала баня

Возгорание ликвидировали пять человек
Дарья Вострикова
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Вчера, 20 июля, в 23:23 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить баню в поселке Малая Тополевка Энгельсского района.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 45 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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