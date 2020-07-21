Под Энгельсом полыхала баня
Возгорание ликвидировали пять человек
Изменить размер текста:
Вчера, 20 июля, в 23:23 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить баню в поселке Малая Тополевка Энгельсского района.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 45 кв. м ликвидировано.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU