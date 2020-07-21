В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 94 человека

21 Июль 2020 2020-07-21T09:17:11+03:00

Выписаны уже более половины заболевших

Больше половины новых заражений — в Саратове

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На утро 21 июля, по данным оперативного штаба в Саратовской области, 94 человека впервые сдали положительные тесты на коронавирус.

С начала пандемии общее количество больных выросло до 8 443 человек. За минувшие сутки выписаны 88 пациентов, таким образом количество выздоровевших достигло 4 834 человек — 57% от заразившихся.

Больше всего новых случаев в Саратове — 53 человека, во всех остальных районах не более десяти зараженных.

Среди вновь выявленных 69 человек с пневмонией, 18 — с признаками ОРВИ, с бессимптомным течением — семь человек.

Среди заболевших трое детей и больше всего людей пожилого возраста — старше 60 лет зарегистрировано 33 новых случая.

ИСТОЧНИК KP.RU