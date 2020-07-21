ВАЗ-2112 насмерть сбил переходившего дорогу на красный свет мужчину в Энгельсе
Авария произошла поздно вечером
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Вчера, 20 июля, около 22:10 у дома №32 на Петровской улице в Энгельсе случилось смертельное ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2112 сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет.
Пострадавший скончался на месте, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU