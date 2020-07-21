ВАЗ-2112 насмерть сбил переходившего дорогу на красный свет мужчину в Энгельсе

21 Июль 2020 2020-07-21T09:16:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 20 июля, около 22:10 у дома №32 на Петровской улице в Энгельсе случилось смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2112 сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет.

Пострадавший скончался на месте, обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU