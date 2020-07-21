В Саратовской области разыскивают пропавшего полного мужчину в черной одежде
В Саратовской области ищут 34-летнего Сергея Сколибанова.
- Мужчина пропал в Ртищеве 17 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно, — сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 160-170 см, полное телосложение, волосы темные, короткая стрижка.
На момент пропажи Сколибанов был одет в черные брюки и черный свитер.
Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU