В Саратовской области разыскивают пропавшего полного мужчину в черной одежде

21 Июль 2020 2020-07-21T08:34:09+03:00

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В Саратовской области ищут 34-летнего Сергея Сколибанова.

- Мужчина пропал в Ртищеве 17 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно, — сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 160-170 см, полное телосложение, волосы темные, короткая стрижка.

На момент пропажи Сколибанов был одет в черные брюки и черный свитер.

Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU