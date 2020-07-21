2020-07-21T08:41:07+03:00
Общество

В Энгельсе парень умер после пробежки прямо на стадионе

Предварительная причина — тромбоз
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 20 июля, анонимный житель Энгельса рассказал в соцсети «ВКонтакте» о трагедии.

- На стадионе «Химик» примерно в 20:20 умер парень. Он пробежал два круга, упал на скамейку и его обнаружили уже с синим лицом, бьющимся в судорогах. По предварительной оценке дежурного врача, причиной смерти стал тромбоз, — пишет автор публикациии.

В министерстве здравоохранения Саратовской области «КП-Саратов» пояснили, что погибшего не стало из-за острой сердечной недостаточности.

Автор публикации в соцсети также опубликовал снимки с места событий в паблике «Энгельс онлайн».

В комментариях горожане выразили свои соболезнования и укорили анонима в том, что он выставляет такие фото, на которых видно лицо погибшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около гаражей в Саратове нашли тело застреленного мужчины
В Саратове снова запустили троллейбус маршрута №4
В Саратовской области разыскивают пропавшего полного мужчину в черной одежде
В Энгельсе парень умер после пробежки прямо на стадионе
Специалисты ООО «КВС» меняют водопроводный ввод по улице Челюскинцев
Володин: Где начнется строительство трассы Гамбург — Шанхай и что это даст Саратовской области
В поселке под Энгельсом сын учинил кровавую расправу над родителями
В Саратове 21 июля температура поднимется до +31 градуса
Арестован второй обвиняемый в нападении на дворника в Вольске
Под мостом Саратов — Энгельс утонул мужчина
Иномарка сбила ребенка на Огородной
Принято решение по достройке очередного проблемного дома в Саратове
В аэропорту Саратова в самолете работает группа досмотра с собакой, пассажиров эвакуировали
В Саратове ищут здание для колледжа искусств
Сотрудников Росгвардии наградят за помощь многодетному отцу из Маркса
Зараженные коронавирусом медики в Саратовской области получили 12,1 млн рублей
Коронавирус: 33 водителей автобусов отстранили от работы в Энгельсе
В селах Верхазовка и Новополеводино будет снят карантин
«Бессмертный полк» пройдет в Саратове в 2021 году
В лесах Саратовской области введен особый противопожарный режим
Девушка попалась на покупке героина в Энгельсе