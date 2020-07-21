В Энгельсе парень умер после пробежки прямо на стадионе

21 Июль 2020 2020-07-21T08:41:07+03:00

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Вчера, 20 июля, анонимный житель Энгельса рассказал в соцсети «ВКонтакте» о трагедии.

- На стадионе «Химик» примерно в 20:20 умер парень. Он пробежал два круга, упал на скамейку и его обнаружили уже с синим лицом, бьющимся в судорогах. По предварительной оценке дежурного врача, причиной смерти стал тромбоз, — пишет автор публикациии.

В министерстве здравоохранения Саратовской области «КП-Саратов» пояснили, что погибшего не стало из-за острой сердечной недостаточности.

Автор публикации в соцсети также опубликовал снимки с места событий в паблике «Энгельс онлайн».

В комментариях горожане выразили свои соболезнования и укорили анонима в том, что он выставляет такие фото, на которых видно лицо погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU