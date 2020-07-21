Володин: Где начнется строительство трассы Гамбург — Шанхай и что это даст Саратовской области

21 Июль 2020 2020-07-21T08:47:34+03:00

О строительстве трассы «Меридиан» председатель Госдумы рассказал в паблике своих сторонников в Инстаграм

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В прямом эфире паблика в Инстаграм Вячеслав Володин 20 июля прокомментировал тему строительства трассы «Меридиан» по Саратовской области.

Володин напомнил, что трасса Шанхай — Гамбург пройдет по территории области на протяжении 630 км, это самый протяженный участок трассы по российским регионам.

Спикер ГД рассказал, что обсуждал недавно эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Строительство планируется начать из Тамбовской области и двигаться в двух направлениях — к Москве и к границе с Казахстаном в Саратовской области.

- Это проект, который не только фактически соединит районы Саратовской области с Востока на Запад, создаст большое количество рабочих мест, жизнь, если хотите, появится вокруг этой дороги, — сказал Володин.

Кроме того, Саратовская область приобретет еще один мост через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU