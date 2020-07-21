2020-07-21T08:47:34+03:00
Общество

Володин: Где начнется строительство трассы Гамбург — Шанхай и что это даст Саратовской области

О строительстве трассы «Меридиан» председатель Госдумы рассказал в паблике своих сторонников в Инстаграм
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Володин о трассе Гамбург-Шанхай
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В прямом эфире паблика в Инстаграм Вячеслав Володин 20 июля прокомментировал тему строительства трассы «Меридиан» по Саратовской области.

Володин напомнил, что трасса ШанхайГамбург пройдет по территории области на протяжении 630 км, это самый протяженный участок трассы по российским регионам.

Спикер ГД рассказал, что обсуждал недавно эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Строительство планируется начать из Тамбовской области и двигаться в двух направлениях — к Москве и к границе с Казахстаном в Саратовской области.

- Это проект, который не только фактически соединит районы Саратовской области с Востока на Запад, создаст большое количество рабочих мест, жизнь, если хотите, появится вокруг этой дороги, — сказал Володин.

Кроме того, Саратовская область приобретет еще один мост через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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