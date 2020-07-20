Под мостом Саратов-Энгельс утонул мужчина

20 Июль 2020 2020-07-20T23:04:53+03:00

Очевидцы сообщили, что мужчина пошел в воду пьяным

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На нелегальном пляже под автомобильным мостом Саратов-Энгельс вечером 20 июля утонул мужчина.

По данным сайта ЧП-Саратов, в Волгу мужчина отправился изрядно под хмельком.

Обратно его тело вернули специалисты областной службы спасения. Его личность установлена, погибшему было 32 года.

Тело забрали сотрудники следственно-оперативной группы СКР и полиции.

Напомним, официальный саратовский пляж находится на острове "Покровские пески". Пляж под мостом является несанкционированным, кроме того, поблизости расположены городские ливневые коллекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU