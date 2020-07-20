2020-07-20T23:04:53+03:00
Происшествия

Под мостом Саратов-Энгельс утонул мужчина

Очевидцы сообщили, что мужчина пошел в воду пьяным
Поделиться:
Изменить размер текста:

На нелегальном пляже под автомобильным мостом Саратов-Энгельс вечером 20 июля утонул мужчина.

По данным сайта ЧП-Саратов, в Волгу мужчина отправился изрядно под хмельком.

Обратно его тело вернули специалисты областной службы спасения. Его личность установлена, погибшему было 32 года.

Тело забрали сотрудники следственно-оперативной группы СКР и полиции.

Напомним, официальный саратовский пляж находится на острове "Покровские пески". Пляж под мостом является несанкционированным, кроме того, поблизости расположены городские ливневые коллекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24