В поселке под Энгельсом сын учинил кровавую расправу над родителями

21 Июль 2020 2020-07-20T22:14:32+03:00

Сын напал на отца в их доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

Те были недовольны его пристрастием к выпивке [фото]

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В Энгельсском районе Саратовской области взят под стражу 22-летний парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве отца.

По версии следствия, вечером 17 июля юноша поссорился с родителями в их доме в поселке имени Карла Маркса. Причиной стало пьянство молодого человека. В ярости он ударил отца ножом в живот, а потом ранил мать в бедро.

Мужчина скончался на месте, а женщина сумела вырвать оружие, что заставило злоумышленника бежать в места происшествия. После этого пострадавшая была госпитализирована, а полиция Энгельсского района задержала подозреваемого.

Ему предъявлено обвинение, свою вину в убийстве отца он признал. Позже уголовное дело может пополниться обвинением в причинении вреда здоровью матери.

Обвиняемый арестован и призналсяФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU