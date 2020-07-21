В поселке под Энгельсом сын учинил кровавую расправу над родителями
В Энгельсском районе Саратовской области взят под стражу 22-летний парень.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве отца.
По версии следствия, вечером 17 июля юноша поссорился с родителями в их доме в поселке имени Карла Маркса. Причиной стало пьянство молодого человека. В ярости он ударил отца ножом в живот, а потом ранил мать в бедро.
Мужчина скончался на месте, а женщина сумела вырвать оружие, что заставило злоумышленника бежать в места происшествия. После этого пострадавшая была госпитализирована, а полиция Энгельсского района задержала подозреваемого.
Ему предъявлено обвинение, свою вину в убийстве отца он признал. Позже уголовное дело может пополниться обвинением в причинении вреда здоровью матери.
Обвиняемый арестован и призналсяФото: СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU