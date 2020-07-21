Арестован второй обвиняемый в нападении на дворника в Вольске
В Вольске Саратовской области арестован 24-летний мужчина, обвиняемый в жестоком избиении дворника.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признал свою вину.
Следствие считает, что рано утром 8 июля двое мужчин 24 и 25 лет жестоко избили дворника около кафе на улице Разина в Вольске. Кроме того, они заставляли его зайти в воду и устроить заплыв. От нанесенных ударов по голове 46-летний мужчина скончался на месте.
Один из обвиняемых был задержан сразу, а второго объявили в розыск, но через несколько дней его также нашли. Расследование продолжается.
Подозреваемый несколько дней скрывался от следствияФото: СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU