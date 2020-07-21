Арестован второй обвиняемый в нападении на дворника в Вольске

21 Июль 2020 2020-07-20T22:02:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области арестован 24-летний мужчина, обвиняемый в жестоком избиении дворника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признал свою вину.

Следствие считает, что рано утром 8 июля двое мужчин 24 и 25 лет жестоко избили дворника около кафе на улице Разина в Вольске. Кроме того, они заставляли его зайти в воду и устроить заплыв. От нанесенных ударов по голове 46-летний мужчина скончался на месте.

Один из обвиняемых был задержан сразу, а второго объявили в розыск, но через несколько дней его также нашли. Расследование продолжается.

Подозреваемый несколько дней скрывался от следствияФото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU