2020-07-20T22:02:10+03:00
Происшествия

Арестован второй обвиняемый в нападении на дворника в Вольске

Мужчина признал вину
Екатерина Семенова
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Мужчина признал винуМужчина признал винуФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области арестован 24-летний мужчина, обвиняемый в жестоком избиении дворника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признал свою вину.

Следствие считает, что рано утром 8 июля двое мужчин 24 и 25 лет жестоко избили дворника около кафе на улице Разина в Вольске. Кроме того, они заставляли его зайти в воду и устроить заплыв. От нанесенных ударов по голове 46-летний мужчина скончался на месте.

Один из обвиняемых был задержан сразу, а второго объявили в розыск, но через несколько дней его также нашли. Расследование продолжается.

Подозреваемый несколько дней скрывался от следствия Фото: СУ СКР по Саратовской области

Подозреваемый несколько дней скрывался от следствияФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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