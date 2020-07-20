Иномарка сбила ребенка на Огородной
Машиной управлял 30-летний водитель
Изменить размер текста:
Вечером 20 июля на улице Огородная в Заводском районе Саратова был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №100.
Автомобиль Nexia под управлением 30-летнего мужчины сбил 14-летнего мальчика.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU