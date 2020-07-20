Иномарка сбила ребенка на Огородной

20 Июль 2020 2020-07-20T21:17:48+03:00

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Вечером 20 июля на улице Огородная в Заводском районе Саратова был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №100.

Автомобиль Nexia под управлением 30-летнего мужчины сбил 14-летнего мальчика.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU