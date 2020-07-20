Принято решение по достройке очередного проблемного дома в Саратове

20 Июль 2020 2020-07-20T19:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблемный долгострой ЖК «Жемчужина» на улице Гвардейская, 8 в районе остановки 8 Дачная, будет достраиваться. Такое решение принято по итогам заседания 20 июля в «Фонде защиты прав граждан- участников долевого строительства» в Москве (ДОМ.РФ).

О том, что дом будет именно достраиваться, а не уйдет на выплату денежных компенсаций обманутым дольщикам, сообщили в группе volodin.saratov в Инстаграм.

Как отметили в группе сторонников Вячеслава Володина, таким образом, на рассмотрении у Фонда осталось пока без решения шесть домов: «Строи интерсервис» - два дома, Федоровская, 6, Федоровская, 1, Фонд жилищного строительства - два дома.

Уже известно, что планируется рассмотреть на заседании набсовета фонда до конца июля два из этих домов, ав августе – еще четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU