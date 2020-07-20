В аэропорту Саратова в самолете работает группа досмотра с собакой, пассажиров эвакуировали
Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" сообщил, что он, как и десятки других пассажиров, не может пока улетететь в Москву. Судя по фото, самолет авиакомпании S7 обследуют специалисты, всех пассажиров высадили и провели повторный осмотр.
- Рейс зелёной компании на Москву задержан. В целях безопасности пассажиров высадили из самолёта.
Собака в салоне ничего не нашла. Попросили вторично всех пройти досмотр. Пассажиры устали, но с пониманием относятся к процедуре. Паники нет.
Из Саратова пригласили группу досмотра и обследования. В самолете работает группа специалистов. Пассажиры ждут разрешения на проход в самолёт, - сообщил Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU