2020-07-20T19:15:41+03:00
Происшествия

В аэропорту Саратова в самолете работает группа досмотра с собакой, пассажиров эвакуировали

Самолет компании S7 обыскивают в аэропорту "Гагарин"
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Фото из телеграм-канала Николая ПанковаФото из телеграм-канала Николая Панкова
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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" сообщил, что он, как и десятки других пассажиров, не может пока улетететь в Москву. Судя по фото, самолет авиакомпании S7 обследуют специалисты, всех пассажиров высадили и провели повторный осмотр.

- Рейс зелёной компании на Москву задержан. В целях безопасности пассажиров высадили из самолёта.

Собака в салоне ничего не нашла. Попросили вторично всех пройти досмотр. Пассажиры устали, но с пониманием относятся к процедуре. Паники нет.

Из Саратова пригласили группу досмотра и обследования. В самолете работает группа специалистов. Пассажиры ждут разрешения на проход в самолёт, - сообщил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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