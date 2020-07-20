В Саратове ищут здание для колледжа искусств

20 Июль 2020 2020-07-20T16:55:35+03:00

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Депутаты Саратовской областной думы сегодня, 20 июля, осматривали здания, где мог бы разместиться областной колледж искусств.

Они побывали в бывшем кинотеатре «Победа» и бывший строительно-монтажный колледж имени Яблочкова.

В кинотеатре имеются как большой зал, так и небольшие помещения, однако их количество недостаточно, а перестраивать здание проблематично. В то же время плюсом здания является его практически полная работоспособность.

У здания на Новоузенской, где ранее был колледж Яблочкова, есть своя котельная, электроподстанция, общежитие. Также тут имеются спортзал и спортивная площадка. Но ему требуется серьезный ремонт. Тем не менее, именно оно наиболее подходит для передачи колледжу искусств, считает министр культуры Татьяна Гаранина.

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ИСТОЧНИК KP.RU