2020-07-20T16:34:52+03:00
Общество

Сотрудников Росгвардии наградят за помощь многодетному отцу из Маркса

Они нашли его потерянный смартфон и документы
Екатерина Семенова
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Сержант Алексей Гладилин и прапорщик Дмитрий МузуринСержант Алексей Гладилин и прапорщик Дмитрий Музурин
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Житель Маркса Олег Кичапин, отец четырех дочерей, прислал в Управление Росгвардии по Саратовской области благодарственное письмо.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в нем он выразил признательность сотрудникам Росгвардии за честную и бескорыстную гражданскую полицию и ответственную службу.

Оказалось, что Олег Кичапина потерял смартфон, в чехле которого были важные документы. Банковские карты и три тыс. рублей. Мужчина больше всего испугался, что документы и карты могут попасть в нечестные руки.

Потерянное имущество нашли сотрудники Росгвардии сержант Алексей Гладилин и прапорщик Дмитрий Музурин. Пока мужчина ездил по городу в поисках смартфона, они позвонили на телефон одной из дочерей и сообщили о находке. Вскоре все было возвращено владельцу.

Руководитель Управления Росгвардии генерал-майор полиции Геннадий Макаров принял решение о поощрении сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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