2020-07-20T16:04:20+03:00
Общество

Зараженные коронавирусом медики в Саратовской области получили 12,1 млн рублей

Всего коронавирусом заразились 1 079 человек
Екатерина Семенова
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В Саратовской области с начала пандемии коронавирусом заразились 1 079 медицинских работников.

Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, из них 176 человек уже получили выплаты на общую сумму 12,1 млн рублей.

Он пояснил, что такая разница между числом инфицированных и теми, кто получил выплаты, объясняется состоянием зараженного.

- Это не значит, что все они переболели. А значит, что у них были выявлены положительные анализы. Выплаты получают только те, у кого были хотя бы минимальные проявления заболевания, — пояснил он.

При этом Станислав Шувалов подчеркнул, что последнее слово в любом случае остается за комиссией, которая рассматривает документы на выплаты.

Также он рассказал, что сейчас из числа медработников в активной стадии заболевания находятся около 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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