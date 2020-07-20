Коронавирус: 33 водителей автобусов отстранили от работы в Энгельсе

20 Июль 2020 2020-07-20T16:50:33+03:00

Они контактировали с зараженным медиком

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В Энгельсе 33 водителя общественного транспорта отстранены от работы из-за коронавируса.

Как сообщила на брифинге в Минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова, сейчас проведено эпидемиологическое расследование.

Первоначально было установлено, что с зараженной коронавирусом медсестрой могли контактировать порядка 140 человек, но позже круг контактных сократился до 33.

- Все они отстранены от работы, им назначено медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Результаты эпидрасследования сейчас находятся в работе, — отметила она.

Результаты анализов станут известны через 8–10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU