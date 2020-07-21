В Саратове 21 июля температура поднимется до +31 градуса

21 Июль 2020 2020-07-20T15:48:16+03:00

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В Саратовской области сегодня, 21 июля, ожидается жара и кратковременный дождь.

- Погода будет с переменной облачностью. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Температура поднимется до +26…+31 градуса.

В Саратове воздух прогреется примерно до тех же отметок — +29…+31 градус. Дождей не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU