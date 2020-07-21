В Саратове 21 июля температура поднимется до +31 градуса
В Саратовской области сегодня, 21 июля, ожидается жара и кратковременный дождь.
- Погода будет с переменной облачностью. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Температура поднимется до +26…+31 градуса.
В Саратове воздух прогреется примерно до тех же отметок — +29…+31 градус. Дождей не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU