В селах Верхазовка и Новополеводино будет снят карантин
В селах Саратовской области в ближайшее время будет снят карантин. Речь идет о селе Верхазовка Дергачевского района и Новополеводино Балаковского района.
Как рассказала на брифинге в Минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Галина Архипова, в этих населенных пунктах нет прироста заболеваемости коронавирусом.
- Введенные ограничения помогли сдержать заболеваемость, — отметила она.
Роспотребнадзор намерен направить предписание о снятии карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU