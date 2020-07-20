В селах Верхазовка и Новополеводино будет снят карантин

20 Июль 2020 2020-07-20T15:53:39+03:00

Там нет новых заболевших коронавирусом

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В селах Саратовской области в ближайшее время будет снят карантин. Речь идет о селе Верхазовка Дергачевского района и Новополеводино Балаковского района.

Как рассказала на брифинге в Минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Галина Архипова, в этих населенных пунктах нет прироста заболеваемости коронавирусом.

- Введенные ограничения помогли сдержать заболеваемость, — отметила она.

Роспотребнадзор намерен направить предписание о снятии карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU