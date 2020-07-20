«Бессмертный полк» пройдет в Саратове в 2021 году
Акцию перенесли из-за ограничений в связи с коронавирусом
Акцию "Бессмертный полк" перенесут на следующий год
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Акция памяти «Бессмертный полк» пройдет в 2021 году.
Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня, 20 июля, во время визита в Керчь.
Ранее акцию перенесли из-за ограничительных мероприятий, но не могли определиться с датой. На минувшей неделе организаторы шествия предложили перенести его на 2021 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU