«Бессмертный полк» пройдет в Саратове в 2021 году

20 Июль 2020 2020-07-20T15:17:25+03:00

Акцию "Бессмертный полк" перенесут на следующий год

Акцию перенесли из-за ограничений в связи с коронавирусом

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Акция памяти «Бессмертный полк» пройдет в 2021 году.

Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня, 20 июля, во время визита в Керчь.

Ранее акцию перенесли из-за ограничительных мероприятий, но не могли определиться с датой. На минувшей неделе организаторы шествия предложили перенести его на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU