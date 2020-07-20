В лесах Саратовской области введен особый противопожарный режим

20 Июль 2020 2020-07-20T14:51:12+03:00

Он продлится до октября

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области с 20 июля введен особый противопожарный режим.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии, он продлится до 30 сентября.

Особый противопожарный режим введен на землях лесного фонда. Теперь туда запрещен проезд на машинах, разведение костров, сжигание мусора, проведение других пожароопасных работ.

Даны предписания органам местного самоуправления: создание минерализованных полос, организация патрулей в садоводческих хозяйствах.

Сейчас в лесах области до 29 июля запрещено пребывание в лесах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU