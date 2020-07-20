Девушка попалась на покупке героина в Энгельсе

20 Июль 2020 2020-07-20T14:30:24+03:00

Наркоманку задержали в этот же день

Изменить размер текста: A A

Суд признал 22-летнюю жительницу села Новопушкинское Энгельсского района виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 6 сентября 2019 года в 11:50 она купила у неизвестного 2,32 грамма героина на улице 148-й Черниговской дивизии.

В этот же день гражданку с наркотиками задержали на Функциональном проезде в Энгельсе.

Теперь девушка проведет полгода на исправительных работах, а десятую часть своего заработка будет отдавать государству.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU