Девушка попалась на покупке героина в Энгельсе
Суд признал 22-летнюю жительницу села Новопушкинское Энгельсского района виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 6 сентября 2019 года в 11:50 она купила у неизвестного 2,32 грамма героина на улице 148-й Черниговской дивизии.
В этот же день гражданку с наркотиками задержали на Функциональном проезде в Энгельсе.
Теперь девушка проведет полгода на исправительных работах, а десятую часть своего заработка будет отдавать государству.
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ИСТОЧНИК KP.RU