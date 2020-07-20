Названы опасные родники Саратова

20 Июль 2020 2020-07-20T14:43:57+03:00

Воду из них можно пить только после кипячения

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Роспотребнадзор региона проверил родники Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, выяснилось, что качество воды в них не соответствует гигиеническим требованиям.

В источниках на 2-й Дачной возле детского лагеря и на 7-м Динамовском проезде на Верхней Стрелковке нарушены микробиологические и санитарно-химические показатели.

Вода в родниках на 6-м Динамовском проезде, 40, в поселке Мочиновка, а также на улице Шелковичная не соответствует санитарно-химическим нормативам.

В родниках превышено содержание активированной кремнекислоты, вода там слишком жесткая, а также выявлены опасные бактерии.

- Для безопасности саратовцам необходимо употреблять эту воду только после кипячения, — предупредили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU