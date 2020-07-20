Названы опасные родники Саратова
Роспотребнадзор региона проверил родники Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, выяснилось, что качество воды в них не соответствует гигиеническим требованиям.
В источниках на 2-й Дачной возле детского лагеря и на 7-м Динамовском проезде на Верхней Стрелковке нарушены микробиологические и санитарно-химические показатели.
Вода в родниках на 6-м Динамовском проезде, 40, в поселке Мочиновка, а также на улице Шелковичная не соответствует санитарно-химическим нормативам.
В родниках превышено содержание активированной кремнекислоты, вода там слишком жесткая, а также выявлены опасные бактерии.
- Для безопасности саратовцам необходимо употреблять эту воду только после кипячения, — предупредили в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU