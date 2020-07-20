Два грузовика столкнулись в чистом поле под Саратовом
Водителям потребовалась помощь медиков
Фото региональной ГИБДД
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В Ершовском районе на полевой дороге сегодня, 20 июля, столкнулись два грузовика.
- Авария произошла примерно в 14:00. Помощь медиков понадобилась обоим водителям, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU