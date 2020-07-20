В Ртищеве сотрудница ГУПа получила «условку» за присвоение 430 тыс. рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T14:28:46+03:00

Еще ей нельзя занимать государственные и муниципальные должности

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Суд признал 33-летнюю жительницу Ртищевского района виновной в мошенничестве и присвоении денег.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, она была начальницей местного филиала ГУП «Сартехинвентаризация». За время работы гражданка присвоила себе свыше 430 тыс. рублей.

Также 13 февраля, 22 и 27 мая, 14 июня она заключала договоры-заявки с гражданами и не думая выполнять свои обязанности. Полученные от клиентов средства шли мимо кассы предприятия женщине в карман.

Злоумышленница получила три года условного срока, на это же время ей нельзя занимать государственные и муниципальные должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU