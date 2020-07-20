В Саратове оцепили Привокзальную площадь

20 Июль 2020 2020-07-20T13:42:30+03:00

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В Саратове проходит операция ОМОН.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Инцидент произошел на Привокзальной площади. По словам горожан, оцеплен вход на вокзал, на месте работает ОМОН.

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ИСТОЧНИК KP.RU