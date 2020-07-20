Коммунальщики ликвидировали огромный фонтан на Чернышевского
Струя воды била на высоту примерно с пятиэтажный дом
Кадр из видео в соцсетях
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Коммунальщики ликвидировали аварию на улице Чернышевского, 153 в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Волжского района, трубу диаметром 70 см из которой бил фонтан, починили.
- Работы выполнены 18 июля. Сейчас течь не происходит, — отметили чиновники.
Напомним, фонтан бил на высоту примерно с пятиэтажный дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU