Коммунальщики ликвидировали огромный фонтан на Чернышевского

20 Июль 2020 2020-07-20T13:37:08+03:00

Кадр из видео в соцсетях

Струя воды била на высоту примерно с пятиэтажный дом

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Коммунальщики ликвидировали аварию на улице Чернышевского, 153 в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Волжского района, трубу диаметром 70 см из которой бил фонтан, починили.

- Работы выполнены 18 июля. Сейчас течь не происходит, — отметили чиновники.

Напомним, фонтан бил на высоту примерно с пятиэтажный дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU