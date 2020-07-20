В Саратове семь водителей попались на пьяной езде без прав

20 Июль 2020 2020-07-20T13:31:35+03:00

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В Саратове вечером и ночью 17 и 18 июля прошел рейд «Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за время рейда выявили четырех приверженцев езды «навеселе», двое шоферов отказались проходить медицинское освидетельствование.

Семь граждан на момент задержания оказались лишены водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU