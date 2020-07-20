Саратовец довел девушку до наркомании и тюрьмы

20 Июль 2020 2020-07-20T13:05:01+03:00

Он подмешивал ей запрещенное вещество

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Прокуратура Октябрьского района выявила, что 30-летний саратовец вовлек свою 24-летнюю девушку в употребление наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в феврале 2016 года он подмешал вещество ей в напиток. Потом, не реже раза в месяц, он заставлял возлюбленную употреблять — предлагал, уговаривал.

В итоге девушку привлекали к административной ответственности, за покупку наркотиков она получила и уголовный срок.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, за его расследованием следит прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU