Саратовец довел девушку до наркомании и тюрьмы
Прокуратура Октябрьского района выявила, что 30-летний саратовец вовлек свою 24-летнюю девушку в употребление наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в феврале 2016 года он подмешал вещество ей в напиток. Потом, не реже раза в месяц, он заставлял возлюбленную употреблять — предлагал, уговаривал.
В итоге девушку привлекали к административной ответственности, за покупку наркотиков она получила и уголовный срок.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, за его расследованием следит прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU