2020-07-20T13:19:30+03:00
Происшествия

Четырех жителей Маркса отправили в колонию за вымогательство денег и ящика пива

Злоумышленники избивали женщину и ребенка
Дарья Вострикова
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Суд признал четырех жителей Маркса в возрасте 25, 34, 40 и 42 лет виновными в разбое и вымогательстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчины сговорились и пришли 5 ноября 2019 года к женщине с ребенком. Сначала они забрали силой у нее 2 тыс. рублей и мобильный телефон, а потом вывели ее на лестничную клетку.

Незваные гости требовали ящик пива и 10 тыс. рублей, угрожая расправой гражданке и ее дочери.

После один из нападавших вернулся в квартиру и продолжил просить деньги, пока его не задержала полиция. Он удерживал потерпевшую и ее ребенка.

Теперь злоумышленники проведут в тюрьме от пяти до десяти лет. Половину отправили в исправительную колонию строгого режима, еще двух в колонию общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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