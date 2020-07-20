Четырех жителей Маркса отправили в колонию за вымогательство денег и ящика пива
Суд признал четырех жителей Маркса в возрасте 25, 34, 40 и 42 лет виновными в разбое и вымогательстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчины сговорились и пришли 5 ноября 2019 года к женщине с ребенком. Сначала они забрали силой у нее 2 тыс. рублей и мобильный телефон, а потом вывели ее на лестничную клетку.
Незваные гости требовали ящик пива и 10 тыс. рублей, угрожая расправой гражданке и ее дочери.
После один из нападавших вернулся в квартиру и продолжил просить деньги, пока его не задержала полиция. Он удерживал потерпевшую и ее ребенка.
Теперь злоумышленники проведут в тюрьме от пяти до десяти лет. Половину отправили в исправительную колонию строгого режима, еще двух в колонию общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU