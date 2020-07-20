Саратовский Роспотребнадзор не владеет информацией о коронавирусе в Вольском военном институте
В саратовском Роспотребнадзоре не получают информации о заражениях коронавирусом в Вольском институте материального обеспечения.
- Институт подведомственен министерству обороны РФ. Управление Роспотребнадзора не располагает данными о заболеваниях в данном учреждении, — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Галина Архипова.
При этом она не ответила, как получается, что оперативный штаб по Саратовской области дает точные цифры о новых зараженных раньше, чем федеральный штаб, куда поступает вся информация в обход регионального.
- В учреждениях министерства обороны вся заболеваемость, в том числе инфекционная, регистрируется в их центрах Госсанэпиднадзора, подведомственных министерству обороны. Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области заболеваемость в данных учреждениях регистрации не подлежит, — так ответила Галина Архипова.
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ИСТОЧНИК KP.RU