2020-07-20T12:09:54+03:00
Общество

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 20 человек в Саратовской области

Больше всего — в Саратове
Екатерина Семенова
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Стали известны итоги ЕГЭ по русскому языку в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда правительства Ирины Седовой, 20 человек набрали по 100 баллов.

Из них 16 в Саратове, двое в Балакове и по одному — в Энгельсе и Новоузенске.

С учетом 100-балльных результатов за прошлые экзамены, всего в регионе 31 человек получил высшую оценку на ЕГЭ.

Ирина Седова напомнила, что 20 июля проходит экзамен по иностранным языкам и биологии. Участие в них принимают 3 043 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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