100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 20 человек в Саратовской области
Стали известны итоги ЕГЭ по русскому языку в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда правительства Ирины Седовой, 20 человек набрали по 100 баллов.
Из них 16 в Саратове, двое в Балакове и по одному — в Энгельсе и Новоузенске.
С учетом 100-балльных результатов за прошлые экзамены, всего в регионе 31 человек получил высшую оценку на ЕГЭ.
Ирина Седова напомнила, что 20 июля проходит экзамен по иностранным языкам и биологии. Участие в них принимают 3 043 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU