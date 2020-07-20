2020-07-20T12:04:32+03:00
Происшествия

Фура под Саратовом второй день мешает проезду транспорта

Водители начали жаловаться в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 июля, в паблике «Саратов онлайн» Сергей Вертлугов рассказал о заторе, который образовался на трассе из Сызрани в Волгоград.

Мужчина объяснил, что там сломавшийся грузовик стоит уже второй день. Сложно проехать стало всем, и он сам был вынужден простоять четыре часа в пробке.

В областном УГИБДД сообщили, что для решения проблемы организован и светофор, и работают два регулировщика. То есть проехать быстро не получится, но сделать это вообще-то можно. Меры для починки и буксировки большегруза принимаются.

Однако, по мнению мужчины, этого недостаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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