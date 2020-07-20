В Саратове восемь улиц закрыты для проезда

20 Июль 2020 2020-07-20T12:03:24+03:00

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Сегодня, 20 июля, в Саратове продолжают ремонтировать улицы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, будут устанавливать бордюр на Шехурдина, Заречной, Соколовогорской, 6-м Динамовском проезде. Асфальтировать Симбирскую и дорогу от Заречной до Березиной речки.

Ночью этот же вид работ начнется на Шехурдина — на участке от Соколовой до Тулайкова, продолжат фрезеровать проспект Строителей.

Напомним, восстановление дорожного покрытия городских улиц проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас в работе находятся девять участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU