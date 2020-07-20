На Кумысной поляне женщина нашла труп мужчины с травмами головы

20 Июль 2020 2020-07-20T13:11:08+03:00

На Кумысной поляне найден труп Фото: СУ СКР по Саратовской области

На голове погибшего имелись ссадины и синяки

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Утром 20 июля в Заводском районе Саратова найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашла женщина, которая шла на остановку автобуса в СНТ «Василек» на Кумысной поляне.

На место выезжали следователи, эксперт осмотрел труп и обнаружил ссадины и кровоподтеки на голове погибшего. По документам установлена его личность: 64-летний житель Аткарского района. Также определено, что он погиб не более суток назад.

Следователи начали проверкуФото: СУ СКР по Саратовской области

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU