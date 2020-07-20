2020-07-20T13:11:08+03:00
Происшествия

На Кумысной поляне женщина нашла труп мужчины с травмами головы

На голове погибшего имелись ссадины и синяки
Екатерина Семенова
Поделиться:
На Кумысной поляне найден трупНа Кумысной поляне найден трупФото: СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

Утром 20 июля в Заводском районе Саратова найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашла женщина, которая шла на остановку автобуса в СНТ «Василек» на Кумысной поляне.

На место выезжали следователи, эксперт осмотрел труп и обнаружил ссадины и кровоподтеки на голове погибшего. По документам установлена его личность: 64-летний житель Аткарского района. Также определено, что он погиб не более суток назад.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверкуФото: СУ СКР по Саратовской области

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина брызнула кислотой в следователя СКР по Саратовской области
Саратовец довел девушку до наркомании и тюрьмы
Четырех жителей Маркса отправили в колонию за вымогательство денег и ящика пива
Саратовский Роспотребнадзор не владеет информацией о коронавирусе в Вольском военном институте
В Роспотребнадзоре решают, пойдут ли дети 1 сентября в школы Саратова
В Саратовской области 27 младенцев заражены коронавирусом
Саратовский студент выступил на заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 20 человек в Саратовской области
Фура под Саратовом второй день мешает проезду транспорта
В Саратове восемь улиц закрыты для проезда
На Кумысной поляне женщина нашла труп мужчины с травмами головы
В канализации Ершова погиб мужчина
Жители Саратова оказались в числе наименее вежливых россиян