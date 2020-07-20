Жители Саратова оказались в числе наименее вежливых россиян
Саратовцы не попали в число вежливых россиян.
Соответствующее исследование провели специалисты независимого исследовательского агентства Zoom Market в 20 городах.
Их жителям предлагалось ответить на четыре вопроса:
- Вы всегда уважительно и тактично общаетесь с людьми?
- Вы всегда даете возможность собеседнику высказать свою точку зрения?
- Вы часто перебиваете собеседника во время разговора?
- Вы можете назвать себя вежливым человеком?
Как оказалось, самые вежливые жители населяют Нижний Новгород, Новосибирск и Томск. Самые невоспитанные — Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Саратов занял 16-е место из 20 городов.
Выборка составила 2,4 тыс. человек. Опрос был проведен в июле 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU