Под Саратовом 13 пожарных тушили горящий дом
Площадь возгорания составила 84 кв. м
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Вчера, 19 июля, в 15:06 13 пожарных и три единицы техники выехали тушить деревянный дом в селе Хмелевка Саратовского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Возгорание на площади 84 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU