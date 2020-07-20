Под Саратовом 13 пожарных тушили горящий дом

20 Июль 2020 2020-07-20T12:00:31+03:00

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Вчера, 19 июля, в 15:06 13 пожарных и три единицы техники выехали тушить деревянный дом в селе Хмелевка Саратовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади 84 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU