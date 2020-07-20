Ртищевская прокуратура закрыла 70 сайтов о продаже фальшивых денег

20 Июль 2020 2020-07-20T10:47:28+03:00

Там учили скручивать счетчики и продавать фиктивные документы

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Ртищевская прокуратура выявила в интернете 70 сайтов, где рассказывали о способах скручивания счетчиков, продаже фальшивых денег и фиктивных документов для получения кредита.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, прокуратура подала в суд 14 исков о признании информации незаконной.

Эти требования удовлетворены, доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU