Ртищевская прокуратура закрыла 70 сайтов о продаже фальшивых денег
Ртищевская прокуратура выявила в интернете 70 сайтов, где рассказывали о способах скручивания счетчиков, продаже фальшивых денег и фиктивных документов для получения кредита.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, прокуратура подала в суд 14 исков о признании информации незаконной.
Эти требования удовлетворены, доступ к интернет-ресурсам заблокирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU