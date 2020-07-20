В Саратовской области пьяный мужчина угрожал вырезать брату сердце

20 Июль 2020 2020-07-20T10:46:08+03:00

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В Саратовской области осудили 27-летнего мужчину. Его признали виновным в угрозе убийством.

- Вечером 9 апреля пьяный гражданин в доме своего 33-летнего брата поругался с ним. Во время ссоры младший провел обломком лезвия от ножа по груди старшего и начал угрожать, что вырежет сердце и убьет его. Мужчина испугался, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Суд приговорил злоумышленника к 300 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU