В Саратовской области пьяный мужчина угрожал вырезать брату сердце
В Саратовской области осудили 27-летнего мужчину. Его признали виновным в угрозе убийством.
- Вечером 9 апреля пьяный гражданин в доме своего 33-летнего брата поругался с ним. Во время ссоры младший провел обломком лезвия от ножа по груди старшего и начал угрожать, что вырежет сердце и убьет его. Мужчина испугался, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Суд приговорил злоумышленника к 300 часам обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU