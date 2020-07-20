Мужчина ткнул ножом в глаз собутыльнику на краю оврага в Ртищеве

20 Июль 2020 2020-07-20T11:14:13+03:00

Через четыре дня он признался в убийстве

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В Ртищеве Саратовской области 32-летнего мужчину признали виновным в убийстве и краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим.

Преступление было совершено 14 апреля 2020 года. Днем двое мужчин 32 и 62 лет распивали алкоголь на краю оврага по улице Горная в Ртищеве. Они поссорились из-за расхождения во взглядах на актуальные проблемы. Молодой собутыльник вытащил нож и ударил оппонента сначала в глаз, потом в шею. А когда тот упал — дважды в грудь.

Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник взял у него из кармана 5 тыс. рублей и скрылся.

Однако он испытывал вину, поэтому 24 апреля вернулся, увидел, что труп на месте, и сообщил о своем преступлении в полицию. Впоследствии он сделал чистосердечное признание.

Суд отправил мужчина в колонию строгого режима на девять лет и семь месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU