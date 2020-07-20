Мошенники оставили пенсионерку из Саратова без 950 тыс. рублей

Жертвой мошенников стала 61-летняя жительница Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сказал, что кто-то пытается украсть ее деньги.

Чтобы защитить средства, предлагалось перевести их на специальный вклад, который «открыли для нее».

Пенсионерка так и сделала — отправила незнакомцу 950 тыс. рублей. Потом она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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