Житель Пугачева сгорел из-за сигареты
В Пугачеве на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, возгорание произошло в ночь на 20 июля. Огонь охватил жилой дом на улице Ермощенко. Пожарных вызвали соседи, которые обнаружили на полу комнаты тело 57-летнего хозяина.
Следователи осмотрели место происшествия и труп. На нем найдены следы термического поражения.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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ИСТОЧНИК KP.RU