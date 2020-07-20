Житель Пугачева сгорел из-за сигареты

20 Июль 2020 2020-07-20T10:57:41+03:00

Тело найдено на полу его комнаты

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В Пугачеве на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, возгорание произошло в ночь на 20 июля. Огонь охватил жилой дом на улице Ермощенко. Пожарных вызвали соседи, которые обнаружили на полу комнаты тело 57-летнего хозяина.

Следователи осмотрели место происшествия и труп. На нем найдены следы термического поражения.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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ИСТОЧНИК KP.RU