2020-07-20T09:54:52+03:00
Общество

Пугачевцы боятся закрытия детсада №2 и передачи земли инвестору

В ситуации разбирается рабочая группа
Ольга Симонова
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Фото из телеграм-канала Николая Панкова «Пара слов»Фото из телеграм-канала Николая Панкова «Пара слов»
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В Пугачеве жители боятся закрытия детского сада №2. Об этом в телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

По словам парламентария, детсад является самым посещаемым в городе. Родителям предлагают разместить детей в других садах, но не всех это устраивает.

- Обоснование закрытия – экономия для бюджета, потому что садик небольшой, а само здание старинное и требует вложений. Но всегда ли экономия оправдывает неудобства для людей? Попросил местных партийцев разобраться в ситуации. Создана рабочая группа, куда также включены представители районной власти, Роспотребнадзор, пожарная инспекция. Важно выяснить, действительно ли необходимо закрывать дошкольное учреждение. По имеющейся информации, его затратность не самая высокая, — написал Николай Панков.

Также он отметил, что детсад находится на Топорковской улице, которую реконструируют по проекту создания комфортной городской среды, ставшему одним из лучших на всероссийском конкурсе. Из-за этого людей беспокоит, что после благоустройства здание или земля могут потребоваться какому-либо инвестору.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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