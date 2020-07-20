В Саратове вместо мечети могут построить детскую площадку

20 Июль 2020 2020-07-20T10:58:31+03:00

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В Саратове может сорваться строительство соборной мечети на улице Серова.

Заместитель директора в медресе «Шейх Саид» Духовного управления мусульман Поволжья, кандидат исторических наук Али Хабибуллин на своей странице в Facebook отметил, что «новость стала для нас — коренных жителей Саратовской области, громом среди ясного неба».

По его словам, мечеть была построена в начале прошлого века. Однако впоследствии оказалась разрушена. Теперь нашлись желающие ее восстановить, но есть также и те, кто этому противится.

- Оказалось, что в нашем городе, известном своим поликонфессиональным прошлым и настоящим крепким межнациональным согласием, культурой толерантности, присущей ее жителям, еще со времен золотоордынского Укека, есть категория единомышленников, которым все это не по душе, — написал Али Хабибуллин.

Он пояснил, что были собраны документы для строительства, подготовлена проектно-сметная документация. И уже после этого на общественные слушания по изменению Генплана города инициативная группа внесла предложение построить на месте предполагаемой мечети детскую площадку.

- При обилии в центре Саратова избушек-развалин и неухоженных на вид бесхозных зон, нашлись двое сознательных переживающих граждан, изъявивших желание отнять у мусульман землю внимание! В 13 соток! Для устройства здесь сквера с детской площадкой, изменив генплан города, при всем том, что таковая уже имеется на прилегающей территории! — отметил Али Хабибуллин.

От имени мусульман Поволжья он выразил надежду, что будут соблюдены исторические, нравственные и юридические права.

- Если и у нас в Саратове дело дойдет до суда, я готов представлять интересы мусульман города Саратова в суде. Мои коллеги Руслан Нагиев, Марат Ашимов и Саид-Магомед Чапанов присоединятся ко мне. Опыт Руслана в этом деле будет полезен. Вместе мы сможем отстоять свои права, — написал на своей странице адвокат Равиль Тугушев.

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ИСТОЧНИК KP.RU