Житель Энгельса повелся на мошенников, боясь кредита от аферистов

20 Июль 2020 2020-07-20T09:30:41+03:00

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Житель Энгельса попался на уловки мошенников, пытаясь защититься от них.

- Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на потерпевшего пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, нужно продиктовать данные карты и код из СМС, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Обманутый гражданин знал о подобных аферах от полиции и из СМИ, но все равно предоставил информацию. На мужчину все-такие оформили кредит на 113 тыс. рублей и списали эти деньги со счета.

После этого потерпевший пошел в полицию.

ГУ МВД по Саратовской области напоминает гражданам, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам, чтобы узнать данные карты. Сразу завершайте подобные разговоры. Даже если звонивший обращается к вам по имени-отчеству — не верьте и не выполняйте требований.

Также никогда нельзя переходить по ссылкам в сообщениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU