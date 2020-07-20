Иномарка сбила нерадивого пешехода в Ленинском районе
Мужчина попал под колеса, когда переходил дорогу в неположенном месте
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В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 19 июля, пешеход попал под колеса иномарки.
- В 20:45 напротив дома №71 по улице Панфилова 26-летний мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил 31-летний водитель Renault Megane, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пешехода госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU