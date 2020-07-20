Иномарка сбила нерадивого пешехода в Ленинском районе

20 Июль 2020 2020-07-20T09:20:49+03:00

Мужчина попал под колеса, когда переходил дорогу в неположенном месте

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 19 июля, пешеход попал под колеса иномарки.

- В 20:45 напротив дома №71 по улице Панфилова 26-летний мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил 31-летний водитель Renault Megane, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пешехода госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU