2020-07-20T09:20:20+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивистка украла продукты из магазина

Злоумышленницу задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Автомобильной улице в Саратове, которая произошла 25 июня.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 19:11 до 19:16 кто-то унес оттуда еду на сумму свыше 6 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 26-летняя рецидивистка, не раз попадавшаяся на кражах.

Гражданка во всем призналась, на нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина брызнула кислотой в следователя СКР по Саратовской области
Саратовец довел девушку до наркомании и тюрьмы
Четырех жителей Маркса отправили в колонию за вымогательство денег и ящика пива
Саратовский Роспотребнадзор не владеет информацией о коронавирусе в Вольском военном институте
В Роспотребнадзоре решают, пойдут ли дети 1 сентября в школы Саратова
В Саратовской области 27 младенцев заражены коронавирусом
Саратовский студент выступил на заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 20 человек в Саратовской области
Фура под Саратовом второй день мешает проезду транспорта
В Саратове восемь улиц закрыты для проезда
На Кумысной поляне женщина нашла труп мужчины с травмами головы
В канализации Ершова погиб мужчина
Жители Саратова оказались в числе наименее вежливых россиян