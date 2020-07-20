В Саратове рецидивистка украла продукты из магазина
Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Автомобильной улице в Саратове, которая произошла 25 июня.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 19:11 до 19:16 кто-то унес оттуда еду на сумму свыше 6 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 26-летняя рецидивистка, не раз попадавшаяся на кражах.
Гражданка во всем призналась, на нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU