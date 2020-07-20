2020-07-20T09:15:16+03:00
Общество

В Саратове пропала глухая пенсионерка в бордовой блузке

Полина Ильменева ушла из дома в неизвестном направлении
Ольга Симонова
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В Саратове ищут 78-летнюю Полину Ильменеву (Плясунову).

- Пенсионерка ушла из дома во Фрунзенском районе вчера, 19 июля, в неизвестном направлении. Женщина не ориентируется в пространстве, у нее полная потеря слуха, — сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы седые, собраны в косу, глаза светло-голубые. У Полины Васильевны шаркающая походка.

Пенсионерка была одета в те же вещи, что на фото. А именно: бордовая блузка, темно-синие брюки в клетку, серо-голубой легкий шарф, камуфляжного цвета кепка.

Если вы видели пропавшую — позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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