В Саратове пропала глухая пенсионерка в бордовой блузке
В Саратове ищут 78-летнюю Полину Ильменеву (Плясунову).
- Пенсионерка ушла из дома во Фрунзенском районе вчера, 19 июля, в неизвестном направлении. Женщина не ориентируется в пространстве, у нее полная потеря слуха, — сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы седые, собраны в косу, глаза светло-голубые. У Полины Васильевны шаркающая походка.
Пенсионерка была одета в те же вещи, что на фото. А именно: бордовая блузка, темно-синие брюки в клетку, серо-голубой легкий шарф, камуфляжного цвета кепка.
Если вы видели пропавшую — позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU