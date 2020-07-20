До завтрашнего вечера закрыто движение по улице Зарубина

20 Июль 2020 2020-07-20T09:40:58+03:00

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На улице Зарубина в Саратове начат ремонт на теплосети.

Как пояснили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», повреждение было выявлено во время гидравлических испытаний.

В связи с этим на участке между улицами Горького и Мясницкая закрыто движение транспорта. Там выставлены предупреждающие знаки. Работы продлятся ориентировочно до 20 часов завтра, 21 июля.

Энергетики приносят извинения и просят автомобилистов пользоваться другими маршрутами.

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ИСТОЧНИК KP.RU