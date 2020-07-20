Гонщик на Datsun погубил водителя «семерки» под Энгельсом
В Энгельсском районе Саратовской области вчера поздним вечером, 19 июля, случилось ДТП со смертельным исходом.
- Авария произошла в 23:30 на 416-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 42-летний водитель Datsun On-Do разогнался, выехал на встречку, врезался в ВАЗ-2107, за рулем которого был 39-летний мужчина, и Skoda Rapid в попутном направлении.
В ДТП погиб водитель отечественного авто, его 31-летнюю пассажирку госпитализировали, как и девятилетнюю девочку. Также в больницу попал виновник аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU