Две улицы в центре Саратова остались без воды
Сегодня, 20 июля, без воды остались дома на четной стороне улицы Чернышевского в Саратове на участке от Радищева до Первомайской, Радищева — от Князевского взвоза до Первомайской.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», для местных жителей организован подвоз воды на улицу Чернышевского, 148 с 10:00.
Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 15:00, как только закончатся ремонтные работы на улице Лермонтова, 25/1.
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ИСТОЧНИК KP.RU