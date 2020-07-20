Две улицы в центре Саратова остались без воды

20 Июль 2020 2020-07-20T09:39:43+03:00

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Сегодня, 20 июля, без воды остались дома на четной стороне улицы Чернышевского в Саратове на участке от Радищева до Первомайской, Радищева — от Князевского взвоза до Первомайской.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», для местных жителей организован подвоз воды на улицу Чернышевского, 148 с 10:00.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 15:00, как только закончатся ремонтные работы на улице Лермонтова, 25/1.

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ИСТОЧНИК KP.RU